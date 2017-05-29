Karşınızda Yeniden Satışa Sunulan Galaxy Note 7R

Samsung Galaxy Note 7R veya Galaxy Note FE olarak bildiğimiz cihazın yakında hazır olacağı konuşulsa da bir türlü cihaza ait görseller ortaya çıkmamıştı.

Ortaya çıkan görseller cihazın orijinal Galaxy Note 7 ile neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. Cihaza yakından baktığımızda sağ alt köşedeki "R" yazısı dikkat çekiyor. "R", "Refurbished" yani "Yenilenmiş" anlamına geliyor. Bazı kaynaklara göre Galaxy Note 7R şu an Çin'de satış halinde. Fakat Samsung resmi olarak cihazın ne zaman satılacağına dair bir açıklama yapmadı.

Gördüğümüz bu fotoğraflar cihazın bilgisayar tarafından oluşturulmuş görselleri değil tamamen kendi fotoğrafları. Bu yüzden bu cihazın gerçek olduğuna inanmamız yerinde olacaktır. Cihazın batarya bilgisi cihazın gerçek Galaxy Note 7R olduğunu doğrulayabilir fakat şimdilik batarya bilgisine ulaşılmadı.

Galaxy Note 7R'nin bataryasının sürekli patlayan orijinal Note 7'den 300 mAh daha az olan 3200 mAh olması bekleniyor.

Bu arada Samsung, yenilenmiş Galaxy Note 7'nin, Galaxy Note 8'den önce çıkacağını doğrulasa da telefonun şimdilik hangi ülkelerde satışa sunulacağı halen bilinmiyor.