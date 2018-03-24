Kirli Hava, Kalamarların Psikolojisini Bozuyor

Son çalışmalara göre yükselen karbondioksit, mercanlar ve yumuşakçalar üzerinde zararlı etkiler gösterirken, bu değişikliklerin hayvan davranışlarını da ilginç bir biçimde etkilediği araştırmacılar tarafından öne sürülüyor.

Hayvanların davranışsal alanında çalışma yapan Blake Spady, geçtiğimiz günlerde yüksek miktarda karbondioksitin nispeten hareketsiz omurgasızlardan olan salyangozların üzerinde ne gibi etkileri olduğunu 'davranışsal bazda' araştırmıştı.

Spady ve ekip arkadaşları, araştırma için herhangi bir bilim araştırmacısının yaptıklarının aynısını yaptı. Araştırmacılar tarafından, akvaryumun içine bir sürü kalamar döküldü. Gelecekte olacak olan 'yüksek karbon emisyonu' sorunları, esnasında bir okyanus nasıl olacaksa o koşulları taklit etmek için yüksek miktarda karbondioksit akvaryumdaki suya pompalandı. Üzerinde araştırma yapılan her iki kalamar türü de bu durumdan epey olumsuz etkilendi.

Cüce kalamar olan tür, yüksek karbondioksit esnasında diğer türe nazaran yaklaşık %20 daha az maruz kaldı. Hem pigme hem de bigfin resif kalamarları daha yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kaldıklarında, saldırılarını başlatmak onlar için daha uzun sürdü ve her iki tür de saldırı esnasında daha görkemli bir şekilde vücutlarındaki şekilleri sergiledi.

Araştırmacılar, bu değişikliklerin neden gerçekleştiğinden veya uzun vadede devam edip etmeyeceğinden emin değil. Etkilerin, vahşi doğada da aynı olup olmayacağı da araştırma için net durum şey ifade etmiyor. Çalışmaya katılmamış olan Adelaide Üniversitesi'nde bir ekolojist olan Zoe Doubleday, çalışmalarda kullanılan laboratuvar koşullarının 'son derece basit' olduğunu söyledi. Ayrıca doğadan ve laboratuvar koşullarından alınan sonuçların oldukça farklı olabileceğini de sözlerine ekledi.