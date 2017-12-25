2017’nin en tartışmalı konularından birisi olan kripto para dünyası değer çalkalanmalarıyla tartışılıyor. Bitcoin dahil tüm kripto birimlerin, gelecekte kullanacağımız para olabilmeleri için tek bir şey gerekiyor.

Bilişim teknolojilerinde geldiğimiz son noktada güvenlik endişeleri tavan yapmış durumda. Özellikle finansal sistemler için bu böyle. Uzun yıllardır banka soymak isteyen hırsızlar, şubelere gitmek yerine bankanın dijital güvenlik duvarlarını kırıyorlar. Bu duruma bütün insanlık alıştı. Para zaten yıllardır dijital olarak kullanılıyor.

Blok Zinciri teknolojisiyle modern dünyanın en güvenli sistemlerinden birisi haline gelen kripto paralar, medyanın da katkısıyla dünya çapında büyük ilgi görmeye başlamıştı. Evlerini arabalarını satanlar, harçlığından ayıran öğrenciler, kısacası herkes deliler gibi bu alana yönelmeye başladı. Talep artınca fiyatlar arttı. Kripto para dünyasının değeri 650 milyar dolara ulaştı.

Fakat aşağıdaki yazımızda daha ayrıntılı bir tablosunu sunduğumuz önemli bir gerçek daha var. Kripto para rezervlerinin büyük çoğunluğu gene zenginlerin ellerinde.

Buna dair en sert örneği geçtiğimiz hafta yaşadık. 650 milyar dolarlık piyasa hacmi bir kaç günde 450 milyar dolara düştü. Yani birileri yüklü miktarda parayı çekti, daha da zengin oldu.

Finans kuruluşu J.P. Morgan’ın CEO'su Jamie Dimon, bu yükseliş ve rakamların “dolandırıcılık” olduğunu söylüyor ve bu para ticaretinin genelini “aptalca” olduğunu belirtiyor. Elbette kripto paraları ekonomik bir devrim olarak görenler de var. Bu tartışma ortamında en çok bilgiyi hak edenler de bir şeylerin nasıl 20.000 dolara kadar yükseldiğini anlamaya çalışan insanlar.

2013’te finans konusunda bir Nobel ödülü alan Robert Shiller bile Bitcoin’in geleceği konusunda net bir yorum yapamıyor.

Çok fazla spekülasyon, medya etkisi ile yapılan bilinçsiz yatırımlar derken iş bu noktalara kadar geldi. Bundan sonrası için en mantıklı öngörü, eğer bu sistem çökerse her bir kripto para biriminin sosyal hatta kullanabileceğimiz para haline dönüşmesi olacak.

2009 yılında Bitcoin kurulduğunda da temel amaç zaten buydu. Alternatif bir ödeme sistemi geliştirmek istenmişti. Ancak zamanla ticareti yapılan şeyler kirli işler oldu. Sonra değer artışı yaşandı ve kirli dünyadan kopup gelen bu yabancı şey, gündeme oturdu.

Sonra farklı versiyonları çıktı. Ethereum ve Ripple gibi piyasa değerleri önemli boyutlara ulaşan kripto paralar, sistemin bel kemikleri olmaya başladılar. Diğerleri Bitcoin’den daha düşük olsa da zaten tartıştığımız konu onların dijital altınlar olması değil. Değerlerini kaybedecekleri bir patlamadan sonra gerçek hayatta kullanacağımız para birimlerine dönüşmeleri.

Bitcoin kirli işler içinden çıkmış ve kurucusunun hala gizemli bir insan olduğu sistem olabilir. Ancak diğer kripto paraların çoğu öyle değil. Ethereum, çoğu kurumsal şirketin bile göz kırptığı bir birim olma yolunda ilerliyor. Ripple düşük fiyatına rağmen yüksek piyasa değerine sahip.

Elbette bu söylediklerimiz birer yatırım tavsiyesi değil. Geleceğin ekonomik sistemlerini ve devletlerden bağımsız para birimleriyle yaşayacağımız günlere bir ön hazırlıktan bahsediyoruz. Bu gerçekleşene kadar, birileri zengin olmaya devam edebilir. Ancak ne olursa olsun ekonomik bir devrimin eşiğindeyiz ve geçiş süreci o kadar da kolay olmayacak.