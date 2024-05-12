Google Mesajlar'ın beta versiyonunda gönderilen mesajların düzenlenmesi özelliği test edilmeye başlandı.

Android kullanıcılarının aşina olduğu Google Mesajlar için gönderilen mesajları düzenleme özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Son zamanlarda bu özelliği sık sık farklı uygulamalarda kullanıma sunulurken ya da test edilirken görüyoruz. Google da bu anlamda akımın dışında kalmamış oluyor. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar, gönderdikleri mesajları 15 dakikalığına düzenleyebiliyorlar.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için şimdilik hem göndericinin hem de alıcının Google Messenger Beta kullanıyor olması gerekiyor. Özellik betadan çıkıp karalı sürümde sunulduğunda ise gönderilen mesajlar, alıcının kullandığı versiyondan bağımsız olarak düzenlenebilecekler.

Mesajlar ilk 15 dakikada düzenlenebilecek.

Bu özellikle birlikte gönderilen mesajlar, gönderildikten sonraki ilk 15 dakika içerisinde düzenlenebilecek. Bunun için de mesaja basılı tutmak gerekiyor. Sonrasında da mesajı düzenlemek için mesajın üzerinde açılan araç çubuğundan kalem sembolünü seçmek gerekiyor. Sonrasında da mesaj düzenlenebiliyor. Mesajı düzenledikten sonra da yeniden göndere basmak gerekiyor. Mesaj geçmişinden de mesajın düzenleme öncesi hâli görüntülenebiliyor.

Benzer özelliklere baktığımızda süre dışında farklı kısıtlamalar da olduğunu görüyoruz. Örneğin bazı uygulamalar, karşı taraf mesajı okuduktan sonra düzenleme yapmaya izin vermiyor. Benzer bir durumun Google Mesajlar için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Yeni özelliğin betaya gelmiş olması, yakın zamanda uygulamanın kararlı sürümünde de bu özelliği kullanabileceğimizi gösteriyor.