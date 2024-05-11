“En güzel koku sizce nedir?” desek eminiz ki ilk 3’te bebek kokusunu da sayarsınız. Yenidoğan kokusu ruhumuzu okşarken bir yanımız da erir gider. Durup düşünüyoruz da sahi neden yeni doğmuş bir bebek “Bu kadar da olmaz.” dedirten bir kokuya sahip?

Özellikle anne ve babaların daha çok etkilendiği bu koku, bebeklere has. Çünkü ardında gerçekten bambaşka sebepler var.

Biz şahsen sebeplerini okuyunca bebeklere de psikolojimize de sonuna kadar hak verdik. Bakalım siz ne diyeceksiniz?

Doğdukları anda yayılan o miss gibi kokunun başlangıç noktası verniks kazeoza.

Yenidoğan teninde gördüğünüz o beyaz, krem benzeri maddeye verniks kazeoza deniyor. Bu madde, bebeğin cildini doğum öncesi amniyotik sıvıdan koruyor. Verniks kazeozayı anlatıyoruz çünkü kendisi bebeklerden gelen o kokunun önemli bir parçası.

Zamanla verniks kazeoza, bebek cildinde emiliyor ve o doğal koku ortaya çıkıyor. Verniks kazeozanın koruyucu yapısı aynı zamanda hem bebeğin cildini dış etkenlerden koruyor hem de kendine has yumuşak ve tatlı bir koku bırakıyor.

Bebek kokusu, anne ve bebek bağının güçlenmesini de sağlıyor.

Bebek kokusundan etkilenmemizin ardında biyolojik bir faktör de var. O da anne-bebek bağı. Bilim insanları yenidoğan kokusunun annede oksitosin hormonunu tetiklediğini aktarıyor. Bu hormon sayesinde annenin bebeğe karşı koruma içgüdüsü güçleniyor ve duygusal bağ kuvvetleniyor.

Bu yüzden de anne ve babalar için bebek kokusu âdeta bir bağımlılık yaratıyor. Eve gitsem de koklasam, uyansa da koklasam işte hep bundan. Bu bağlılık sayesinde aslında ebeveynler bebeklerinin ihtiyaçlarına daha hızlı tepki veriyor.

Ayrıca 1980’lerde yapılan bir araştırmada, annelerin yüzde 90’ının bebekleriyle sadece 10 dakika geçirdikten sonra yeni doğan bebeklerini yalnızca kokusuyla tanıyabileceği de ortaya çıktı.

Bebek kokusunun etkisi yalnızca biyolojik faktörlerle sınırlı değil.

Bebek kokusunu aslında kültürel olarak olumlu duygularla da ilişkilendiriyoruz. Bize göre bu koku; masumiyeti, tazeliği ve yeni başlangıçları simgeliyor. Beynimiz pozitif algılarla dolu bebek kokusunu duyduğunda da mutluluk ve huzur hormonları salgılıyor. Bu da bebek kokusunu sadece biyolojik olarak değil psikolojik olarak da çekici kılıyor.

Yenidoğan koklayınca sizde hangi duygular açığa çıkıyor?

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