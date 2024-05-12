Belki çizgi filmlerde ya da eski hikâyelerde deve kuşlarının kafalarını kuma gömdüğünü görmüş, duymuşsunuzdur. Hatta bunun hakkında atasözlerimiz bile var. Peki, bu gerçekten doğru mu?

Deve kuşu gibi başını kuma sokmak (veya gömmek) sözümüzün anlamında bile tehlikeden kaçmak varken deve kuşlarının avcıyı görünce gömüldüklerini düşünüyoruz.

Bugüne kadar böyle gelmiş böyle gider demeyelim dedik ve deve kuşlarının gerçekten kuma gömülüp gömülmediğine baktık.

Deve kuşlarının ilgi çekici birçok özelliği var.

Genelde kuma gömülmesi ile andığımız deve kuşlarının birbirinden farklı özellikleri mevcut. Mesela onlar dünyanın en büyük kuşu. Sadece büyük olmakla kalmıyorlar aynı zamanda oldukça da hızlı koşuyorlar. Zaten bu kadar hızlı koşuyorlarsa neden kafalarını gömsünler değil mi?

Tüm kuşlar arasında en büyük yumurtayı bırakmaları, kara hayvanları arasında en büyük gözlere sahip olmasının yanı sıra deve kuşları aynı zamanda idrar ve dışkılarını da ayrı ayrı yapıyorlar.

Deve kuşları gerçekten kafalarını neden kuma gömüyorlar ya da gömüyorlar mı?

O zaman deve kuşları hakkındaki efsaneyi bozalım. Onların kafalarının kumda olmasının asıl sebebi yumurtalarına dikkat etmeleri. Diğer kuşlar gibi yumurtalarını ağaç tepelerine koyamadıkları için kuma çukur kazarak bırakıyorlar.

Yumurtalarını korurlarken kafalarını yuvaların içine sokup gagaları ile yumurtaları döndürerek düzgün şekilde konumlandırıyorlar. Uzaktan bakınca da deve kuşlarının kafalarını kuma gömdüklerini düşünüyoruz. Kafalarının oldukça küçük olması da aslında bu yanılgıya kapılmamıza neden oluyor.

Ayrıca düşününce de mantık hatası ortaya çıkıyor. Kafalarını gömüyor olsalar nasıl nefes alacaklar?

Yanılgıya düşmemizin bir nedeni daha var.

Saatte 70 km’ye kadar hızla koşabilen deve kuşları, tehlikeden kaçmak için bu hızlarını kullanıyorlar. Ancak kaçmanın mümkün olmadığı durumlarda yere yatarak düşmanlarından saklanmaya çalışıyorlar. Yere çok yakın durduklarından dolayı da kafalarını kuma gömmüş gibi görünüyorlar.

Biz aslında kafalarını gömüp gömmediğini incelerken onlar oldukça akıllı ve stratejik davranıyorlar. Kafalarını gömmek yerine doğanın harika bir parçası olarak kendilerini korumak için her daim hazır oluyorlar.

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