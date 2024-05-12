Yeni geliştirilen bir akıllı kontakt lens, glokoma bağlı olarak oluşan görme kayıplarını engellemek için büyük umut vaat ediyor.

Yeni bir akıllı lens, geri döndürülemez görme bozukluklarının erken teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Bu inovatif kontakt lens, kablosuz olarak göz tansiyonunu anlık olarak izliyor. Glokoma gibi rahatsızlıklar için bu türden bir sağlık durumu takip sistemi büyük önem taşıyor. Dünya çapında 80 milyon kişi glokoma sorununa sahip.

Kalıcı görme bozukluğuna neden olabilen glokoma, erken teşhis ve tedavi konusunda ciddi sorunlar yaşanan bir hastalık olarak biliniyor. WMCL (wireless measuring contact lens/kablosuz ölçüm kontakt lens) adı verilen sistem, indüktör kapasite rezistörü adlı bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, göz tansiyonunu anlık olarak izleyebilmeyi mümkün kılıyor.

Düzensiz göz tansiyonu sorunların habercisi olabilir

Yeni kontakt lensler, göz tansiyonunu anlık olarak izliyor ve kaydını tutuyor. Böylece sürekli olarak yüksek ya da düşük göz tansiyonu ya da göz tansiyonunda düzensizlikler hakkında uyarılarda bulunabiliyor. Bu tür durumlar, göz sağlığında ciddi sorunlara işaret edebiliyorlar.

Çift LCR rezonans sistemi, göz içinde sıcaklık değişimlerini de takip edebiliyor. Lens teknolojilerindeki bu gelişim, göz sağlığının takibi, erken teşhis ve çeşitli göz hastalıklarına önlem alınması için umut verici bir gelişme olarak gözüküyor. Araştırmacıların geliştirmiş olduğu bu prototip, "hava üfleme testi" gibi süreçlere olan ihtiyacı da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Laboratuvar testlerinde domuz gözlerinde test edilen lensler, 10 ile 49 derece arasında sorunsuz olarak çalışabiliyor.