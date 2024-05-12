Asgari Ücrete Eylül Ayında Ara Zam Gelebilir

Sık sık asgari ücrete zam yapılmayacağı dillendirilse de SGK Başuzmanı İsa Karakaş'a göre yıl içerisinde bir ara zam göreceğiz.

Ülkemizde asgari ücret sık sık tartışma konusu oluyor. "Asgari ücrete zam gelecek mi? Gelecekse zam oranı yüzde kaç olacak?" gibi sorular sık sık gündem oluyor. İktidar kanadından gelen açıklamalarda gündemde bir asgari ücret zammı olmadığı sık sık dile getiriliyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise asgari ücrete zam için Eylül ayını işaret etti.

Karakaş yaptığı açıklamada, "Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Ekonomi yönetiminin tavrı olumsuz

Karakaş'ın açıklamalarına göre hükûmet ve ana muhalefet partisi, asgari ücret zammına olumlu bakıyor ancak ekonomi yönetimi bu konuda olumsuz görüş bildiriyor. Karakaş ayrıca doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini de belirtti.

Bahsi geçen zamların kamuoyuna haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra yansıtılabileceğini ifade etti. SGK Başuzmanı, "Zamlar kamuoyuna duyurulduktan sonra, eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek, bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı gruplar asgari ücret zammını enflasyonu artıran bir etmen olarak görürken bazı gruplar ise zammı gerekli buluyor.