Lego'dan uzaya meraklı çocukların eğitimi için şahane oyuncak.

Lego firması uzay temalı oyuncaklara yabancı değil. İlk olarak 1978 yılında uzay temalı oyuncak serisini tanıtan Lego, o zamandan bu yana yüzlerce uzay aracı şeklinde oyuncak yapıp sunmuştu. Fakat firmanın son olarak duyurduğu uzay aracı oyuncağı Apollo Saturn V, firmanın bu konuda ne denli gelişme kaydettiğini gösteriyor.

Lego'nun yeni oyuncağını sadece bir roket değil, komple Apollo görevini kapsayan bir oyuncak diyebiliriz. 1,969 ayrı parçadan oluşan oyuncakta, NASA'nın gerçek uzay görevlerinde de kullandığı komuta kapsülü, ya da acil kaçış kapsülü gibi kısımlar da bulunuyor. Yani aslında bu oyuncak, küçük yaştakiler için de son derece eğitici ögelere sahip.

Şirketin 'Ideas' programı dahilinde, bu programa gelen ve yine bu program kapsamında şekillenen fikirlerden seçerek oluşturduğu yeni set, 1 Haziran'da 119 dolardan satışa sunulacak.