Lenoid Meteor Yağmuru'ndan Nefes Kesici Görüntüler!

Dün gece en iyi görüntülerinin yakalanabildiği ancak Aralık ayına kadar aralıklı olarak devam edecek olan Lenoid Meteor Yağmuru'na ait epey güzel görüntüler yakalandı.

Lenoid Meteor Yağmuru her sene olduğu gibi bu sene de Kasım ayının ortalarında başladı. Dün gece ülkemizden de gözlenebililen meteor yağmuru, saatte 15 meteor ile en iyi gözlemlenebilen gününü geçirmişti. Eğer dün gece meteor yağmurunu gözlemleyemediyseniz, meteorların epeyce yakın geçtiği bir kaç bölgeden nefes kesici görüntüleri sizinle paylaşalım.

İlk görüntümüz Finlandiya'dan. Büyük bir meteorun gökyüzünde yanmasıyla beraber havanın aydınlandığı görüntümüz gerçekten de bizi şaşkınlığa uğrattı.

Bir sonraki görüntümüz ise Avrupa Uzay Ajansı'ndan. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen bu görüntü, meteor yağmurunun uzaydan görüntüsünün oldukça ilginç olduğunu gözler önüne seriyor.

Bir de eğlenceli bir anektod ile birlikte bir sonraki görüntümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinden. Meteor yağmurunun yaşandığı sırada bu bölgede ufo ihbarları iki katına çıkmış. Yanan meteorları ufo zanneden Phoenix sakinlerine, çok fazla bilim kurgu filmi seyretmemelerini ve biraz gündemi takip etmelerini öneriyoruz.

Bizim elimizdeki görüntüler böyle. Eğer dün gece ki Lenoid Meteor Yağmuru'nu gözlemlediyseniz ve elinizde görüntüler varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer elinizde bir video varsa Youtube'a videoyu yükleyip linkini bizimle paylaşmanız yeterli. Meteor Yağmurunu izlediniz mi?