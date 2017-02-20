LG G6’da Hem Önde Hemde Arkada Mükemmel Seviyede Kamera Bulunacak!

G6 ile bu seneye bomba gibi girmeye hazırlanan LG, telefonda kullanacağı kamerada önemli geliştirmeler sunacak.

En büyük rakibi olan Samsung’un tanıtımını ertelemesiyle eline oldukça sağlam bir koz geçen LG, tam da bu lehine durum gerçekleşirken G6’ya çok sağlam hazırlandı. Hem ekran büyüklüğü, hem ekran/boyut oranı hem de oldukça ince çerçeveye sahip bir telefonu bizlere sunacakken Quad DAC ses desteği ile de muhteşem bir ses deneyimi vadediyor.

Bunun yanı sıra kamerasına da oldukça sağlam hazırlanan LG, yeni amiral gemisinde önde geniş açılı, arkada ise 2 adet 13MP çözünürlüğünde ve aynı zamanda geniş açı desteği sunan kamerasıyla gelecek. Beğenilen G5 kamerasına çok daha fazla yenilik ve geliştirme katan Koreli firma ön kamerada 100 derece, arka kamerada ise 125 derecelik geniş açılı fotoğraf çekilebilmesini sağlayacak. V20’deki gibi Hi-Fi Video kaydı da sunacak olan LG’nin ön kamerada özçekim tutkunlarının hayran kalacağı birçok yenilik sunacağı konuşuluyor.

Daha önce bahsettiği kare tasarım anlayışını temel alan LG UX 6.0 arayüzüyle de birçok yeniliği getirmesi beklenen firma, Android 7.0 Nougat’nın nimetlerinden de yararlanacak. 26 Şubat 2017’de Mobil Dünya Kongresi dahilinde tanıtılacak olan telefonun ekstra neler sunacağı ise merakla bekleniyor.