LG V30+, Güney Kore’den Sonra Dünyaya Açılmaya Hazırlanıyor

LG V30+, 13 Aralık’ta Hindistan’da piyasaya çıkacak. Bu çıkışın ardından telefonun hız kesmeden Türkiye dahil diğer dünya ülkelerine çıkış yapması bekleniyor.

LG, 13 Aralık’ta Hindistan’da düzenleyeceği bir etkinlikte yeni telefonu LG V30+’ı tanıtacak. Telefon, 6 inçlik FullVision ekran gibi son derece iddialı seçenekler sunuyor. Cihaz, Eylül ayında Güney Kore’de 885 dolardan satışa sunulmuştu. Telefonun genel tasarımı, 2017’nin başlarında piyasaya sürülen LG G6’dan esinlenilmiş gibi duruyor. Snapdragon 835 yonga seti ve Adreno 540 GPU ile birlikte gelen LG V30+, 128 GB dahili belleğe sahip. Telefonun en önemli özelliklerinden birisi ise, bu belleğin microSD kart yuvası ile birlikte 2TB’a kadar çıkartılabilir olması.

LG V30+’ın diğer özelliklerine baktığımızda, f/1.6 diyafram aralığına sahip 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksel olacak şekilde çift arka kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Ayrıca ön tarafta f/1.9 diyafram aralığına sahip 120 derece geniş açılı 13 MP’lik selfie kamerası da bulunuyor. Telefonu deneyimleyen kullanıcılar, kameraların performanslarından memnun gözüküyorlar.

LG V30+’ın Tüm Teknik Özellikleri

6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 835

Adreno 540 GPU

4GM RAM

128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği

f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera

f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası

3.300 mAh batarya

Kablosuz Şarj

Bluetooth 5.0LE

4G VoLTE

IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası

Hibrit Çift SIM Kart Yuvası

Telefonun ülkemizde ne zaman çıkacağı şu anda bilinmiyor, ancak Hindistan’dan sonra Türkiye ve diğer Avrupa pazarlarında gelmeye başlayacağı düşünülüyor.