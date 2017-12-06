LG V30+, Güney Kore’den Sonra Dünyaya Açılmaya Hazırlanıyor

LG, 13 Aralık’ta Hindistan’da düzenleyeceği bir etkinlikte yeni telefonu LG V30+’ı tanıtacak. Telefon, 6 inçlik FullVision ekran gibi son derece iddialı seçenekler sunuyor. Cihaz, Eylül ayında Güney Kore’de 885 dolardan satışa sunulmuştu. Telefonun genel tasarımı, 2017’nin başlarında piyasaya sürülen LG G6’dan esinlenilmiş gibi duruyor. Snapdragon 835 yonga seti ve Adreno 540 GPU ile birlikte gelen LG V30+, 128 GB dahili belleğe sahip. Telefonun en önemli özelliklerinden birisi ise, bu belleğin microSD kart yuvası ile birlikte 2TB’a kadar çıkartılabilir olması.
LG V30+’ın diğer özelliklerine baktığımızda, f/1.6 diyafram aralığına sahip 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksel olacak şekilde çift arka kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Ayrıca ön tarafta f/1.9 diyafram aralığına sahip 120 derece geniş açılı 13 MP’lik selfie kamerası da bulunuyor. Telefonu deneyimleyen kullanıcılar, kameraların performanslarından memnun gözüküyorlar.
LG V30+’ın Tüm Teknik Özellikleri
- 6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5
- Qualcomm Snapdragon 835
- Adreno 540 GPU
- 4GM RAM
- 128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği
- f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası
- 3.300 mAh batarya
- Kablosuz Şarj
- Bluetooth 5.0LE
- 4G VoLTE
- IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası
- Hibrit Çift SIM Kart Yuvası
LG V30 İçin Anroid Oreo Güncellemesi Geliyor
Telefonun ülkemizde ne zaman çıkacağı şu anda bilinmiyor, ancak Hindistan’dan sonra Türkiye ve diğer Avrupa pazarlarında gelmeye başlayacağı düşünülüyor.