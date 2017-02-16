LG G6’da Bulunacak Yeni Arayüzle İlgili Video Yayınladı!

LG’nin bu ayın 26’sında tanıtacağı yeni canavarı G6 modeline ait yeni arayüzü ile alakalı teaser videosunu da yayınladı.

Bu sene oldukça hareketli geçeceği görünen Mobil Dünya Kongresi’nin daimi üyelerinden LG, her sene olduğu gibi bu sene de G6 modelini tanıtacak. 5.7 inç büyüklüğünde QHD (2K) ekrana sahip olacak olan cihazda 18:9 ekran oranı olması sebebiyle G6’ya özel yepyeni bir arayüz hazırlandı.

Full Vision adını alan ve resmi adının LG UX 6.0 olacak bu yeni arayüz, özellikle kare şeklindeki kullanıma olanak tanırken, çoklu ekran kullanımında iki adet ve 1:1 orandaki kare şekillerde kullanılabilecek.

Kamera modunda da yeniliğe gidecek olan LG G6’da kare fotoğraf çekerken aynı zamanda çekmiş olduğunuz fotoğrafı da görebileceğiniz iki ayrı ekran olacak. Aynı zamanda renk gamında da yeniliğe giden Koreli firma, oldukça renkli ve canlı bir arayüzü bizlere sunacak gibi görünüyor.

Tabiki Android 7.0 Nougat arayüzüne sahip olacak bu arayüz, özelleştirme seçeneklerine de fazlasıyla sahip olacağı konuşuluyor. Bakalım LG G6, bu yeni arayüzü ile beraber nasıl bir performans gösterecek.