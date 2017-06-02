Markafoni’nin Kapatılma Gerekçeleri Belli Oldu!

Türkiye’ye ‘abone bazlı’ özel alışveriş modelini getiren marka olan Markafoni’nin 30 Haziran 2017’den itibaren faaliyetlerini durdurmasının arkasındaki sebepler ortaya çıktı.

Bundan 9 yıl önce Türkler tarafından kurulan fakat 2014 yılında tamamı Afrikalı bir gruba satılan Markafoni, dün şuradan paylaştığımız üzere 30 Haziran itibariyle faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

Markafoni’nin kapanması, e-ticaretteki trendlerin ne kadar değişkenlik gösterdiğini de net bir şekilde göstermiş oldu. Firma, özellikle indirimleriyle ön plana çıkıyordu. Fakat bu indirimler, genellikle az çeşit ve ürün üzerinde uygulanıyordu. Ülkemizdeki e-ticaret müşterilerine ilk etapta çok cazip gelen bu sistem, sonraki dönemlerde ürün çeşidinin öne çıktığı modellerin göz doldurmaya başlamasının ardından pek tutulmamaya başlandı. Yani tüketiciler daha fazla indirim yapanları değil, ürün yelpazesi daha geniş olan e-ticaret siteleri tercih etmeye başladılar.

Markafoni’den önce aynı akıbeti yaşayan başka e-ticaret siteleri de bulunuyor. Bu örneklerin en başında ise bir zamanlar Markafoni’nin rakiplerinden olan Limango yer alıyor. Almanya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden OTTO Group’un 2009 yılında açtığı Limango, 2015 yılının Mart ayında kapanmıştı. Bir diğer e-ticaret şirketi olan VIPDukkan.com da 2011 yılına hızlı bir giriş yapmış, ancak 2013’ün Temmuz’unda kapanmıştı.

Markafoni’nin kapanmasının arkasında yatan bir başka sebep ise şirketin kontrolü. Markafoni’nin çoğunluk hissesini Afrika merkezli e-ticaret grubu Naspers’a bağlı MIH-Allegro satın almıştı. 2011 yılındaki %71.2’lik hisse devrinin ardından şirketin toplam değerlemesinin 200 milyon dolar civarına yükseldiği tahmin ediliyor. 2014 yılında Naspers Grubu tekrar devreye girerek bu sefer kurumun tamamını satın aldı. İşte bu gelişmenin ardından Markafoni’nin kurucuları Sina Afra, Ahmet Emre Sarı ve Tolga Tatari şirketten ayrılmış, bu da firmanın büyük bir yara almasını sağlamıştı.