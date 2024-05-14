Sıcak hava balonlarıyla yolculuk yapmak aslında zannedildiği kadar tehlikeli değildir. Öyle ki Havacılık Kazaları Veri Tabanı’na göre en güvenli hava yolculukları arasındadır. Ancak 2012’de Yeni Zelanda’da bir hava balonu uçuşu, hiç beklenmedik bir felaketle sonuçlanır.

İstatistiklere göre araba ile seyahat ederken yaralanma veya hayatımızı kaybetme olasılığımız tahmin edildiği üzere sıcak hava balonlarıyla yapılan seyahatlere göre katbekat fazladır. Bunun nedeni ise balonların yalnızca gökyüzü açıkken ve rüzgarlar elverişliyken gökyüzüne yükselebilmesidir.

Peki böylesine düşük bir ihtimal, nasıl gerçekleşmiş ve bu sıcak hava balonu felaketinde neler yaşanmıştır?

Bu kaza, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington yakınlarında meydana gelir.

Bölge, güzel manzarası sebebiyle balonla gezilecek en popüler yerlerden biridir. Kazanın gerçekleştiği Ocak ayı ise o bölgede oldukça sıcaktır ve sıcak hava balonuyla uçmak için ideal bir zamandır.

Uçuş öncesinde mürettebat, her zamanki gibi balonu yolculuğa hazırlar ve hava durumunu kontrol eder. Her şeyin yolunda olduğundan emin olan pilot Lance Hopping, 06:39’da havalanır. Balonun içinde ise kendisi dışında 10 yolcu vardır.

Lance Hopping, yarım saat havada kaldıktan sonra iniş zamanının yaklaştığını hatırlatan bir çağrı alır.

Çağrıdan 5 dakika sonra ise inişe geçer. İniş alanından birkaç yüz metre uzağa geldiğinde, kuzeyden hafif bir esinti gelir ve balon, yolun doğu tarafına doğru savrulur. Bu savrulmanın etkisiyle yeniden yükselmeye başlar.

Güzergah değiştiren balon, bu sırada bir elektrik hattıyla karşılaşır. Pilot, elektrik hatlarının dışına çıkmaya çalışsa da yüksek gerilimli kablolara dolanmaktan kaçamaz. Hâl böyle olunca balondaki petrol gazı silindirlerinden biri parçalanır ve ortaya çıkan yangın, birkaç saniye içinde tüm balonu sarar.

Bu sırada yangından kaçmaya çalışan 2 yolcu, sepetten atlayarak vefat eder. Balon ise alevlerin etkisiyle hızlı bir şekilde aşağı düşmeye başlar. Pilot dahil geriye kalan 9 kişi de yanmaktan kurtulamaz.

Akabinde olay yerine gelen polis, bölgedeki enkazı ve kırık elektrik hatlarını inceler.

Ayrıca yolcuların ve pilotun cesetleri de incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Ekipler, balonun ekipmanlarıyla ilgili herhangi bir eksiklik tespit etmez. Ancak Lance Hopping gibi deneyimli bir pilotun bu kadar trajik bir hata yapmış olması kafaları karıştırır.

Pilotun patoloji sonucu incelendiğinde bu felakete neyin sebep olduğu ayan beyan ortaya dökülür. Lange Hopping’in kanında, uyuşturucu bir maddeyle karşılaşılır. Bu maddenin miktarı da pilotun uzun süredir uyuşturucu madde kullandığını gösterir.

Ayrıca Hopping’in güncel sağlık raporunun süresi 6 ay önce bitmiştir ve aslında yeni bir rapor çıkarmadan pilotluk görevini icra etmemesi gerektiği ortaya çıkar. Özetle pilot sebebiyle, bir faciayla karşı karşıya kalınmış bu felaket, sıcak hava balonlarında nadiren rastlanan kazalardan biri olarak tarihe geçmiştir.

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