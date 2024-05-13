OpenAI, normalde ücretli abonelerin erişebildiği ChatGPT özelliklerinden bazılarının artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

OpenAI, bugünkü etkinliğinde en yeni dil modeli GPT-4o’yu tanıtmıştı. Bu modelin ChatGPT’nin artık bir insan gibi davranılmasını sağlayan yeteneklerle donatıldığını görmüştük. Tabii ki şirketin yaptığı tek duyuru bu değildi. ChatGPT’nin masaüstü uygulaması ve GPT Store’un ücretsiz kullanıcılara açıldığını da görmüştük.

Şirket, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarını sevindirecek başka haberler de verdi. Artık kullanıcılar, normalde Plus abonelerinin erişebildiği birden fazla hizmete bedavaya erişim hakkına sahip olacak.

OpenAI’ın ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başlayacağı özellikler şu şekilde:

GPT-4 seviyesinde zekâyı deneyimleme

Hem modelden hem de internetten (Bing ile tarama özelliği) yanıtlar alma

Verileri analiz etme ve tablo oluşturma

Çektiğiniz fotoğraflar hakkında sohbetler gerçekleştirme

GPT Store’a erişim ve GPT’leri kullanma

Hafıza özelliği (ChatGPT, daha önce konuştuğunuz şeyleri hatırlayabiliyor)

Yazma ve özetleme gibi konularda yardım alabileceğiniz dosya yükleme.

Bu özellikler, yakında tüm ChatGPT kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Herhangi bir sınırlama olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

OpenAI'ın bugün yaptığı diğer duyurular için: