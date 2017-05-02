Marvel, Iron Man ile başlayan ve dur durak bilmeden devam eden Marvel Sinematik Evreni'nde 11 milyar dolarlık gişe başarısına ulaştı.

Marvel Sinematik Evreni bu zamana kadar toplamda 15 film çıkardı, ayrıca açıklanan 9 film daha bulunuyor. Bunlardan ikisi bu sene içerisinde çıkacak. 2019’da çıkacak 4. Avengers filminin ardından bildiğimiz sinematik evreni tamamlanacak ve bunun yerine başka yapımlar görmeye başlayacağız. Bunun öncesinde göreceğimiz, toplamda 7 film bulunuyor. Captain America: Ciwil War ile girdiğimiz üçüncü aşamayı bitirecek 4. Avengers filminin ardından, Marvel tarafından açıklanan Spider-Man: Homecoming 2 ve Galaksinin Koruyucuları Vol.3’ü göreceğiz.

Büyük sona doğru yaklaşmaya devam ederken, bu muhteşem evrenin Marvel’a neler kazandırdığına bir bakalım dedik.

Şu ana kadar çıkan 15 filmin toplam hasılatı 11 milyar doları geçmeyi başardı. En son çıkan Galaksinin Koruyucuları Vol 2. ile elde edilen bu rakam, Marvel’ın son yıllarda ne kadar başarılı işler yaptığını gösteriyor. Galaksinin Koruyucuları Vol. 2’nin hafta sonunda 106 milyon dolar gişe elde etmesinin ardından tüm sinematik evrende toplamda 11.02 milyar dolarlık box office verileri gözüküyor. Üstelik rakamların bu sene çıkacak Spider-Man: Homecoming ve Thor: Ragnarok ile beraber 13 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Bu süreçte bazı filmler Marvel’ı çok mutlu ederken bazıları ise beklentinin altında kalmıştı. Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden yüzde 66 puan alarak, Marvel Sinematik Evreni’nin en düşük puanını alan Thor: The Dark World bile başarılı performans göstermeyi başardı. Bu filmler arasında en iyi gişeyi, 2012 yılında çıkan Avengers getirdi. 1.51 milyar dolarla, sinema tarihinin en iyi gişelerinden birine imza attı. Arkasından Avengers: Age of Ultron ise dünya çapında 1.4 milyar dolarlık gelir elde ederek, ilk filmin hemen arkasında yer aldı. Üçüncülüğü ise filmi hiç beğenilmeyen Iron Man 3 aldı. Biricik kahramanımızın 3. filminde 1.21 milyar dolar gelir elde ettiğini gördük. 4. sırada Captain America: Ciwil War 1.15 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Bütün bu rakamlar, gerçekten inanılmaz. Örneğin Iron Man 3 pek beğenilmemiş bir film olmasına rağmen, ilk iki filmin ve Avengers’ın başarısından sonra çıkması bu rakamın oluşmasında büyük etken olmuştu.

Sonsuzluk Taşlarının işin içine girmesi ile birlikte en büyük düşmanımız olan 6 taşa sahip Thanos ile karşılaşacak 3. Avengers filmi ve diğer filmlerle birlikte bu rakamların 20 milyar dolar barajını rahatlıkla geçeceğini düşünüyoruz. Marvel’ın Sinematik Evreni’nde duyurduğu çıkmış ve çıkacak tüm filmlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İlk Aşama

Iron Man - 2 Mayıs 2008

The Incredible Hulk - 13 Temmuz 2008

Iron Man 2 - 7 Mayıs 2010

Thor - 6 Mayıs 2011

Captain America: The First Avenger - 22 Temmuz 2011

Avengers - 4 Mayıs 2012

İkinci Aşama

Iron Man 3 - 3 Mayıs 2013

Thor: The Dark World - 8 Kasım 2013

Captain America: The Winter Soldier - 4 Nisan 2014

Guardians of the Galaxy - 1 Ağustos 2014

Avengers: Age of Ultron - 1 Mayıs 2015

Ant-Man - 17 Temmuz 2015

Üçüncü Aşama

Captain America: Civil War - 6 Mayıs 2016

Doctor Strange - 4 Kasım 2016

Guardians of the Galaxy Vol. 2 - 28 Mayıs 2017 (bu ana kadar 11.2 milyar dolar kazanıldı.)

(Buradan sonraki filmler, ileriki zamanda çıkacaktır.)

Spider-Man: Homecoming - 7 Temmuz 2017

Thor: Ragnarok - 3 Kasım 2017

Black Panther - 16 Şubat 2018

Avengers: Infinity War - 4 Mayıs 2018

Ant-Man and the Wasp - 6 Temmuz 2018

Captain Marvel - 8 Mart 2019

Avengers 4 - 3 Mayıs 2019(Bilinen sinematik evrenin sonu)

3. Aşamanın Ardından