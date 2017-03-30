MEB Açıkladı: Artık 1. Sınıfta Bitişik El Yazısı Öğretilmeyecek!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğrencileri zorladığı düşünülen eğik el yazısının kaldırıldığını ve artık ilk okuldan itibaren düz yazının kullanılacağını açıkladı.

Ülkemizde ilkokullarda çocukların yazma becerilerini geliştirdiği düşünülen ve yazmayı daha basit bir şekilde kavrayabilmesini sağladığı gerekçesiyle öğretilen 'eğik el yazısı' özellikle velilerin şikayetçi olduğu bir konuydu. Veliler, aksine bu el yazısının düz yazıya göre daha zor olduğunu ve çocukların zorlandığını dile getiriyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, önümüzdeki 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'ndan itibaren bitişik el yazısının okullardan kaldırılacağını ve bunun yeirne öğrenimde dik temel harflerin kullanılacağını belirtti.

Peki bitişik el yazısı tamamen hayatımızdan çıkıyor mu?

Hayır, bitişik el yazısı hayatımızdan çıkmıyor. Öğrencilerin ilk etapta bitişik el yazısı yazmakta zorlandığı gerekçesiyle bitişik el yazısını kaldırdıklarını belirten Çelik, 3. sınıf itibariyle öğrencilerin "Güzel Yazı" dersi göreceğini ve bitişik el yazısını Güzel Yazı dersinde öğreneceğini söyledi.