Meizu'dan Yepyeni Süper Hızlı Şarj Teknolojisi!

Meizu, gelecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni süper hızlı şarj teknolojisini tanıtacak. İşte detaylar!

28 Şubat'ta Barselona'da gerçekleşecek etkinlikte Meizu çok farklı bir teknolojiyle fuara damga vurmayı hedefliyor: mcharge 4.0.

"Faster Than Ever" yani "Şimdiye Dek En Hızlısı" sloganıyla giriş yapan Meizu, son gelen söylentilere göre hızlı şarj konusunda devrim yaratacak. mCharge 4.0 teknolojisini tanıtması beklenen Meizu, gönderdiği davetiyedeki şimşek simgesiyle bunu resmiyete kavuşturuyor sanki.

Bu yeni teknoloji sayesinde çok daha iyileşecek olan şarj süreleri ile karşılaşacağız. Söylentilere göre bataryası tamamen boşalmış bir cihaz sadece 45 dakika içerisinde tamamen şarj olacak. Yeni mCharge 4.0 teknolojisinin 9V/4A (36W) şarj ünitesi ile çalışması bekleniyor. 12 Volt seviyesinden 9 Volt seviyesine düşürülen voltaj ile ama daha yüksek akım ile şarj sağlanacak. Kısacası cihazlar daha hızlı şarj edilecek ama daha az ısınacak.

Meizu yakın zamanda birkaç akıllı telefon piyasaya sürdüğünden dolayı bu teknolojinin hayata geçmesi Pro 7 ile olacak diye düşünülüyor, bekleyip göreceğiz.