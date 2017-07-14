Merak Edenlere Duyurulur: 15 Temmuz Resmi Tatil!

Yarın, geçtiğimiz yıl teşebbüs edilen darbe girişiminin 1. yılı dolacak 15 Temmuz’un bundan sonra Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü adıyla resmi tatil olacağı açıklandı.

15 Temmuz 2016’da, FETÖ tarafından yapılmak istenen askeri darbenin halk ve polisle püskürtülmesiyle birlikte bugün, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" olarak isimlendirilmişti.

Ülkenin dört bir tarafında anma ve kutlama etkinliklerinin düzenleneceği 15 Temmuz’un resmi tatil olup olmadığı ile ilgili sorular alıp başını gitmişti. Aslında bu daha önceki dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karara bağlanmış ve bundan sonra 15 Temmuz’un resmi tatil olacağı belirtilmişti. Biz de ufak bir hatırlatma yaparak yarın, yani 15 Temmuz’un resmi olarak tatil olduğunu bir kez daha belirtelim.

15 Temmuz’un resmi tatil olmasıyla ilgili TBMM’nin yayınladığı resmi karar şöyle:

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”