Alman Polisi, 900 Adet Windows Phone'lu Lumia Telefon Aldı!

Almanya'nın Hamburg şehrindeki polisler için 900 adet Windows Phone işletim sistemiyle çalışan Lumia telefon satın alındı.

Son tüketici tarafında ciddi anlamda kullanıcı kaybı yaşayan Windows Phone platformu özellikle gerekli uygulamaların desteklenmemesiyle birlikte artık tam anlamıyla çöküşe geçti ancak halen kurumsal amaçlı kullanıcılar Windows Phone platformunu tercih edebiliyor.

Bu kurumsal kullanıcılardan bir tanesi de Almanya'nın Hamburg şehrindeki polis departmanı oldu. Alman Polis Departmanı, Hamburg'daki polislerin hızlı evrak paylaşımı yapabilmesi için 900 adet Microsoft Lumia telefon satın aldı. Satın alınan tüm telefonlar Windows 10 Mobile işletim sistemiyle çalışıyor.

Açıkçası Windows Phone platformu ciddi düşüşteyken son tüketici için bu cihazları almak pek de akıl kârı değil. Yine de cihazları kurumsal amaçlarla kullanacak kişiler için sosyal medya uygulamaları ve oyunlar pek de önem taşımadığı için Windows Phone platformu bu tür amaçlarla diğer modellere kıyasla daha da tercih edilebilir düzeyde.