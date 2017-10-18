NASA, İzmir'deki Öğrencilere Canlı Bağlantıyla Ders Verdi

NASA’da görevli olan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, video konferans yoluyla İzmir’deki lise öğrencilerine astrofizik dersi verdi.

NASA’da çalışan gururumuz Dr. Umut Yıldız, uzaya ve uzay araştırmalarına meraklı olan öğrencilere unutamayacakları deneyim yaşattı. Dr. Yıldız, ABD’den katıldığı video konferans yolu ile İzmir’deki 30 ilçeden 100’e yakın okulda öğrenim gören lise öğrencilerine, astronomi ve uzay bilimleri alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son dönemin en yoğun konulardan ‘Mars’a yolculuk’ projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Yıldız, projenin tahmin edilenden daha fazla zaman almasının sebebinin oraya gidecek kişilerin yaşam fonksiyonlarının tam olarak sağlanması ve bunun devam ettirilmesi olduğunu söyledi.

Özel bir şirketin 2025, NASA’nın ise en geç 2035 yılına kadar Mars’a gitmeyi planladığını söyleyen Dr. Yıldız, NASA olarak öncelikli hedeflerinin Mars’a ‘canlı’ olarak gidilmesi olduğunu belirtti.

İlk kez video konferans yolunu kullandıklarını belirten Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, sistemin öğrenciler tarafından çok sevildiğini ve benzer sistemin farklı kurumlarla sağlanacak bağlantılar ile devam edeceğini söyledi. Yahşi, “100 okulumuzda uzayı merak eden 3 bini aşkın lise öğrencimize canlı yayın yapıyoruz ve Türk bilim insanlarıyla buluşturuyoruz. Türk bilim insanlarıyla buluşturarak ilham almalarını ve onları model olarak görmelerini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden Gamze Arı, Dr. Umut Yıldız ile ABD’den canlı yayın yoluyla iletişime geçmelerinin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Benim de uzayla ilgili fikirlerim var, bunları daha da geliştirmek istiyorum. Çok heyecan verici bir ders oldu." dedi. Aynı okulun öğrencilerinden olan Ece Melisa Kocak ise konferans sayesinde kafasına takılan bazı sorulara cevap bulabildiğini söyledi.