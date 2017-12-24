National Geographic'den Yılın Fotoğrafı Hikayesi

"Hiçbir başarı tesadüfle kazanılmaz." İşte bu mottoyu bire bir izah eden muhteşem bir başarı hikayesi. National Geographic tarafından, yılın fotoğrafı olarak seçilen bu fotoğraf, arkasında muhteşem bir hikaye barındırıyor.

Bu güne değin yılın en iyi fotoğrafı ödülü hep fotoğrafın kadrajı, çekildiği an ve ışık ortamı ile özdeşleşmiş olabilir. Ama bu kez, tam 10.000 Dolarlık ödülün sahibi olan Jayaprakash Joghee Bojan, bu ödüllü fotoğrafı ne kadar kovaladığı, sanatı için ne kadar çabaladığı ile hak etmiş gibi görünüyor.

Hikaye şöyle başlıyor, Bojan bir doğa sevdalısı ve kendini bu alanda geliştirmeye çalışan bir fotoğraf sanatçısı... Bojan, Singapur'da bir orangutanın farklı davranışlar sergilediğini duyuyor ve konunun peşine düşüyor. Oldukça garip bir şekilde, nehirin bir ucundan bir ucuna geçmeye çalışan bu orangutanı, tam bir gün ve bir gece boyunca takip ediyor.

En son olarak, bir ağacın arkasında yapacağı yeni hamleyi kestirmeye çalışan bu orangutanı, yaklaşık 5-6 metrelik bir nehire dalarak, timsahların içinden fotoğraflıyor. Şahsen, kendisinin sanatı uğruna gösterdiği bu cesaret dahi aldığı ödülün hakkını verdiğini düşündürüyor bana. Nitekim böyle bir sevda ne parayla, ne de maddiyatla ölçülebilir.