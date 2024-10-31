HMD, Nokia'nın ikonik Yılan oyununu barındıran yeni telefonlarını tanıttı. 108 4G ve 125 4G, yeni özellikleriyle geliyor.

HMD, Nokia'nın ikonik Yılan oyununu barındıran yeni özellikli telefonları Nokia 108 4G (2024) ve Nokia 125 4G (2024)'ü tanıttı.

Yeni modeller, kablosuz FM radyo desteği ve MP3 çalar gibi günlük kullanıma yönelik pratik özellikler sunuyor.

Her İki telefonda da 2.000 kişi kapasitesi ve FM radyo özelliği mevcut

Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G, 2 inç ekran boyutuna sahip. Nokia 108, 1.450 mAh bataryasıyla 15 güne kadar bekleme süresi sunarken, Nokia 125 4G ise 1.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Her iki telefon da 128 MB RAM ve 64 MB dahili depolama ile donatılmış olup, microSD kart ile genişletilebiliyor. Kullanıcılar, her iki modelde de 2.000'e kadar kişi kaydedebilme kapasitesine sahip olacaklar. Ayrıca FM radyo ve ses kaydedici özellikleri de dikkat çekiyor.

Nokia 125 4G (2024), yakın zamanda duyurulan Nokia 110 4G (2024)'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Nokia 108 4G (2024) ise HMD 105 4G ile benzer özellikler sunuyor. Yeni modellerin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı ancak resmi web sitesinde listelenmiş durumda.