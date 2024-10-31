Ford, F-150 Lightning elektrikli kamyonet aracının üretimini talep düşüşü ve rekabet nedeniyle iki ay boyunca durdurma kararı aldı.

Ford, F-150 Lightning elektrikli pick up aracının üretimini, talep düşüşü ve artan rekabet nedeniyle kasım ortasından itibaren yaklaşık iki ay boyunca durdurma kararı aldı.

Şirket bu duraklamanın üretim ve kârlılık açısından en uygun karışımı sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Tesla'nın pazar payı, Ford’un elektrikli araç projelerini etkiliyor

F-150 Lightning, Ford’un Dearborn, Michigan’daki Rouge Elektrikli Araç Merkezi’nde üretiliyor. Üretim, 15 Kasım'da başlayacak ve 6 Ocak 2025'te yeniden faaliyete geçecek.

Duraklama sebebi ise General Motors’un üçüncü çeyrekteki satışları ile Ford’un geride kalması ve Tesla Cybertruck’ın pazar payını artırmasıyla da bağlantılı.

Ford, elektrikli araçlardaki artan üretim maliyetleri nedeniyle, elektrikli üç sıra SUV ve yeni nesil elektrikli pick up projelerini erteledi. Şirketin CEO’su Jim Farley, hibrit araçlara daha fazla odaklanacaklarını vurgulayarak bu alandaki rekabet avantajını değerlendireceklerini ifade etti.