Netflix, 2018'de 80 Orijinal Film Yayınlayacağını Duyurdu

Netflix'in 2018 planları çok dolu. Şirket dizi çalışmalarının haricinde 80 film için hazırlık yapıyor.

Netflix’in 2018 planları ortaya çıktı. Bu sene yaklaşık 6 milyar dolarlık bütçesi ile birçok film ve dizi projesi çıkaran Netflix, 2018 yılında bu oranı iyiden iyiye artırmak istiyor. Baş içerik yetkilisi Ted Sarandos’un yaptığı açıklamaya göre 2018’de Netflix’de 80 civarında orijinal film yayınlanacak.

Yayınlanan diziler ile herkesin beğenisini kazanan Netflix, bir süredir film sektöründe çalışmalarına devam ediyor. Bu filmler arasında en ilgi çekici olanlarından birisi David Ayer’in yönetip Will Smith’in oynadığı “Bright” isimli film oldu. Aralık 2017’de karşımıza çıkacak film için 90 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı.

Film sektöründe henüz çok yeni bir stüdyo olan Netflix, 2018 yılında kendini tanıtmaya çalışacak gibi duruyor. 2017’nin üçüncü çeyreğinde sekiz orijinal film yayınlayan Netflix, özellikle Keanu Reeves ve Lily Collins’in rol aldığı “To the Bone”(Kemiklerine Kadar) filmiyle herkesin beğenisini kazanmıştı.

bonelik rakamlarında istediği başarıya ulaşamayan şirket, 2017’de 6 milyar dolar harcamıştı. Bu sene yeni aboneler edinmek için projelerini artıran şirket, bütçeyi 7-8 milyar dolara çıkardığını duyurdu.

Ülkemizde olmasa da ABD ve birçok ülkede fiyat artışına giden şirketin bu olay yüzünden abone sayısı kaybettiği biliniyor. 2018’i daha kaliteli işler yaparak kaybettiği müşterileri geri getirip üzerine yenilerini eklemek isteyen Netflix, bunu yapabilecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz.

Korsanı bitirmek için çok güzel adımlar atan şirket, sunduğu rahatlık ve geniş içerikle müşterilerini memnun etmesini çok iyi biliyor.