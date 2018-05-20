Netflix, Cannes'a Katılamadığı Halde Ödül Almayı Başardı

Bildiğiniz üzere Netflix filmlerinin Cannes Film Festivali'nde yarışmasına izin verilmemişti. Netflix yarışamasa da ödül almış 2 film ile anlaşarak filmleri kendi platformuna kazandırdı.

Ülkemizden Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı filminin de yarıştığı Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Maalesef ödül alamadığımız festivalde, hatırlayacağınız üzere Netflix filmlerinin yarışması uygun bulunmamıştı. Netflix ise festivalde en iyi senaryo ödülünü kazanan "Lazzaro Felice" filmi ve en iyi ilk film ödülünü kazanan "Girl" filmini, kendi platformuna kazandırdı.

Netflix henüz iki filmin de çevrimiçi olarak izlenemeyeceğini belirtti. Netflix'in festivalde yarışamamasının sebebi ise bir kural değişikliği olmuştu. Cannes'da film gösterme veya çevrimiçi gösterme arasında seçim yapmak zorunda kalan şirket, bu nedenle festivalde yarışamadı. Netflix ise bu hamlesiyle adeta yarışamasa da ödül almayı başarmış oldu.

Festival, Netflix'in katılmaya hak kazanmak için filmlerini Fransız sinemalarında yayınlaması gerektiğini belirtti. Şirket eğer bunu kabul etmiş olsaydı, bu filmleri 3 yıl boyunca Fransa'daki Netflix kullanıcılarına yayınlama şansı bulamayacaktı. Düştüğü bu ikilemde, festival yerine kullanıcısını seçen Netflix bir kez daha gönüllerimizi fethetmiş oldu.