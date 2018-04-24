Ürettiği el konsolları ve Mario, Zelda gibi oyunlarıyla ünlü Nintendo, Yunan merkezli bir distribütör firması tarafından Türkiye’ye yeniden geliyor.

Nintendo’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Nortec Eurasia, bundan yaklaşık 6 sene önce Türkiye pazarından çekildiğini açıklamıştı. Firmanın ülkemizden çekilmesinden dolayı Nintendo, 6 seneden beri Nintendo ülkemizde resmi olarak yer almıyor. Geçtiğimiz senelerde çıkan ve büyük ses getiren el konsolu Nintendo Switch’in ardından ülkemizde faaliyetlerine başlaması beklenen Nintendo, o dönem yoğunluktan ve ülkemizin pazar payının Nintendo cephesinde çok küçük olmasından dolayı Türkiye pazarına girmek gibi bir girişimde bulunmamıştı.

Nintendocu sitesinin yaptığı habere göre bu durum çok yakında değişiyor. 2016 yılından beri Yunanistan ve Balkan bölgelerinde Nintendo distribütörlüğü yapan CD Media, (Yunan merkezli firma) 2018 içinde Türkiye pazarına girebilir. CD Media Turkey adı altında Türkiye’de Nintendo ürünlerini satmak için anlaşmaya varan firma, ülkemizde yalnızca konsol değil, oyun ve yan ürünlerin de satışını yapacak.

CD Media henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı ancak Yunanistan’da bulunan bazı güvenilir kaynaklar, CD Media’nın Türkiye distribütörlüğüne hazırlandığını açıkladılar. Ülkemizde az da olsa sadık bir kitleye sahip Nintendo, yeni el konsolu ve kısa süre önce çıkan ve çıkmaya devam eden yeni oyunlarıyla, PS4, Xbox One gibi konsollara dahi kafa tutmayı başarıyor.

Nintendo Switch bizzat Nintendo tarafından Türkiye’ye gelmese de, en azından distribütör garantisi altında bu ürünlere ulaşmak, sürekli yurt dışından bir şeyler sipariş verip gümrükle sorun yaşayan insanları biraz olsun rahatlatacaktır.