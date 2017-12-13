ODTÜ İşletme Topluluğu'ndan İki Önemli Yarışma!

Başarılı etkinlikleri ile bilinen ODTÜ İşletme Topluluğu öncelikle 18 Aralık'ta Invest It Up sanal borsa yarışmasını başlatacak. Topluluk henüz bu yarışma sıcaklığını kaybetmeyen 29 Aralık'ta Glokal Yaz&Keşfet yarışmasının kayıtlarını bitirerek üniversite öğrencilerinin 'seyahat' temalı yazılarını yarıştıracaklar.

ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Invest It Up isimli sanal borsa yarışması 18 Aralık’ta borsa açılışıyla başlıyor!

Gerçek piyasa verilerinin anlık olarak yayınlandığı bu yarışmada sanal parayı en çok katlayan yarışmacılara para ödülleri, Borfin Temel Analiz-Teknik Analiz eğitim setleri, Finnet abonelikleri ve foreks.com tarafından verilen ödüllerin yanında haftalık birincilere de çeşitli sürpriz hediyeler verilecektir.

Katılımcılara vadeli işlemlerde ve pay piyasalarında işlem yapma imkanı tanıyan yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma kayıtlarınızı investitup.foreks.com web sitesinden edu.tr uzantılı e-posta adresiniz ile gerçekleştirebilirsiniz.

Invest It Up hakkında detaylı bilgi ve gelişmeler için buraya tıklayarak Facebook etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ODTÜ İşletme Topluluğu gururla sunar!

Glokal Yaz&Keşfet, GlokalWeb.com websitemiz üzerinden yürüyecek olan bir online yazı yarışmasıdır. Teması "Seyahat" olan yarışmamızda, üniversite öğrencilerinin seyahat tecrübelerini paylaşarak GlokalWeb platformunda herkesin bu deneyimlerden yararlanmasını amaçlıyoruz. En eğlenceli seyahat maceranı anlatarak içindeki yazarı ortaya çıkaran yarışmacılar 500 TL değerinde yurtdışı uçak bileti kazanacaklar.

Glokal Yaz&Keşfet'te Süreç Nasıl İlerleyecek?

1. Adım: Seyahat maceranızı anlatın! PDF şeklinde oluşturduğunuz yazı dosyanızı ve kendinize ait fotoğraflarınızı "ek dosya" olarak glokal@metubiz.com adresine e-posta olarak atabilirsiniz.

2. Adım: GlokalWeb Kreatif Direktörleri&Chief Editor tarafından yazılar içerik açısından uygunluğa göre ön elemeye tabi tutulacak ve ön elemeyi geçen 25 yazı yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

3. Adım: Yarışma başlıyor! Seyahat temalı 25 yazı GlokalWeb.com üzerinden yayınlamaya başlayacak. Her gün 2 adet yazı, sitede ve sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor olacak.

4. Adım: Ödül yolunda puanlar toplanıyor! Her yazı, yayınlanmaya başladığı andan itibaren 1 hafta boyunca aldığı etkileşimlere bakılarak puan toplamaya başlayacak. (Sitede aldığı görüntülenme, sosyal medya hesaplarında paylaşılma sayısı vs.) Detaylı puan tablosunu etkinlik sayfasında paylaşılacaktır.

5. Adım: Her yazının paylaşılması üzerinden 1 hafta geçtikten sonra tüm yazıların puanları karşılaştırılacak ve kazanan yazarlar belirlenecek.

Glokal Yaz&Keşfet'te Ödül Nedir?

Turna.com sponsorluğunda yarışmamızın birincisi 500 TL, ikincisi 200 TL, üçüncüsü 100 TL değerinde yurtdışı uçak bileti kazanacak. Yarışmaya katılmak için son günün 29 Aralık 2017 olduğunu unutmayın.

Dilerseniz buraya tıklayarak yarışmanın Facebook etkinlik sayfasına ulaşabilir ya da GlokalWeb.com'u ziyaret edebilirsiniz.