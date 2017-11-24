Oppo, iPhone X'dan Ayırt Edilemeyen Bir Telefon Tanıtacak

Çin'de ortaya çıkan bazı görseller, Oppo'nun iPhone X ile neredeyse bire bir aynı tasarımda olan bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonları OPPO R11s ve R11s Plus’ı piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan söylentilere göre şirket, yeni bir OPPO R13 adlı model üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Eylül ayında ortaya çıkan bazı patent belgeleri, Oppo’nun çentikli bir ekran üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Çentikli kelimesini duyar duymaz cihazın iPhone X’a benzeyeceğini düşündünüz öyle değil mi? Doğru; fakat tahmin edebileceğinizden daha fazla benziyor.

OPPO R13, günümüzün en önemli tasarım özelliklerinden olan çerçevesiz ekrana sahip. Tıpkı iPhone X’da olduğu gibi ön kamera ve ahize için ekranın üst kısmında bir çentik bulunuyor. Ekranın altında ise bir sanal ana ekran çubuğu görünüyor.

Cihazın arkasına baktığımızda ise işler daha da tuhaflaşıyor. Oppo R13’ün arka panelinin sol üstünde dikey olarak konumlandırılmış çift kamera ve flaş bulunuyor. Üstelik kamera modülünün tasarımı tam olarak iPhone X’da olduğu gibi.

Cihazın tasarımını iPhone X’dan ayıran en büyük fark arka panelin cam yerine metal olarak tasarlanmış olması. Tabii bir de Apple logosu yerine fosforlu yeşil renkte bir Oppo logosu bulunuyor. Gerçekten çok özgün bir tasarım.

Oppo R13 hakkında henüz çok detaylı bir bilgi bulunmuyor. Fakat Oppo önümüzdeki haftalarda gerçekten böyle bir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyorsa ilerleyen günlerde cihazla ilgili daha fazla teknik ve tasarım detayı ortaya çıkacaktır.