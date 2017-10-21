Oreo'nun Sinir Bozucu Uygulama Bildirimi Nasıl Kapatılır?

Android'in en iyisi ve en yenisi Oreo, çok işlevsel bir özelliğe sahip fakat bu özellik çoğu zaman sinir bozucu hale gelebiliyor.

Android'in baş belası diyebileceğimiz arka planda çalışan uygulamalar, hem veri paketinizi hem de bataryanızı sömürerek cihazınıza ve cebinize zarar verir. Android Oreo, bunun önüne geçmek için yeni özelliği sayesinde arka planda çalışan her uygulamayla ilgili olarak bir bildirim gösteriyor. Ancak bu bildirim, çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor.

Örnek bir senaryoyu ele alalım; Android Oreo ile birlikte arka planda çalışan uygulamalarla ilgili olarak sürekli bildirimler alıyoruz. Otobüsteyiz ve müzik çalarımız, Spotify olsun, açık ve müzik çalıyor. Android Oreo, bize Spotify'ın arka planda çalıştığını ve bataryamızı yediğini, veri tükettiğini bildiriyor. Gördüğünüz gibi bu senaryoda Spotify tamamen kullanıcının isteğiyle çalışıyor ancak Oreo, bu durumu algılayabilecek kadar akıllı değil ve Spotify'ı toksik bir uygulama olarak görerek kullanıcıyı uyarıyor.

Bu durumdan muhtemelen en az bizim kadar rahatsız olmuş geliştirici iboalali, adı tam olarak Hide "running in the background" Notification olan uygulamasını Play Store'da yayınladı. Uygulama, adının hakkını vererek tam da vadedileni yapıyor ve bu bahsettiğimiz rahatsız edici bildirimi gizliyor. Uygulamayı indirmek ve kullanmak tamamen ücretsiz ancak uygulama içerisinde bir bağış seçeneği yer alıyor. Bu yolla dilerseniz geliştiriciye destek olabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayarak Play Store'a ulaşabilirsiniz.