Ortalama 30 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Çöpe Gitti

Sabit disk gibi ortamlarda internetten uzak olarak saklanabilen Bitcoin, yüklendiği cihaza erişimin sağlanamaması durumunda ilelebet mazi oluyor. Bu noktadan hareket eden analistler, ortalama 30 milyar dolar değerinde Bitcoin'in sonsuza değin kaybedilmiş olabileceği tahmininde bulunuyorlar.

Okyanusların dibinde keşfedilmemiş enkazların içerisinde yüz milyarlarca lira değerinde altın külçeleri bulunsa da, sadece geçtiğimiz on yıl içerisinde çok daha fazla değere sahip dijital para kaybolmuş olabilir. 16.4 milyon Bitcoin’lik paranın 3.8 milyonunun, 2017’nin ortasındaki döngü esnasında kaybolduğu söyleniyor. Bu da yaklaşık olarak 30 milyar dolar yapıyor.

Bitcoin’in en güzel özelliklerinden biri, yerel bir donanımda çevrimdışı ortamda saklanabiliyor olması. Buna ‘Cold Storage (Soğuk Depolama)’ deniyor. Bir sabit sürücü ya da flash disk içerisinde kripto para cüzdanına sahip olmak, online ortamda çalınmaya karşı paranızı koruma altına almış olmanız anlamına geliyor ama, eğer bu cihaza erişim sağlayamazsanız, o paralar da sonsuza kadar yok olur giderler. İşte tahmin edilen kayıp kripto para miktarının büyük bölümü de bu noktada yatıyor. İşe ilk başlarda başlayan bir çok kazıcı ve yatırımcı, bitcoin’in henüz değer kazanmadığı dönemlerde ellerindeki parayı olur olmaz yerlere koymuşlardı.

Belirlendiği kadarıyla 5 milyon kadar Bitcoin’in piyasada olmadığı söyleniyor (aktif olarak işlemde olmayan miktar). Chainalysis’in tahminlerine göre bu miktarın yarısından fazlası geçtiğimiz 9 küsur yıl içerisinde kaybedilmiş ya da nereye konulduğu unutulmuş olabilir. Bu da yaklaşık 2.5 milyon Bitcoin yapıyor ki, dolar cinsinden karşılığı 20 milyara tekabül ediyor.