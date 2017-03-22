Ünlülerin iCloud hesaplarını hackleyerek fazlasıyla 'özel' fotoğraflarını yayınlayan hackerlar yine iş başında!

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Fappening 2.0 olarak isimlendirilen olayda Emma Watson ve Kylie Jenner gibi milyonlarca kişinin tanıdığı ünlülerin özel fotoğrafları iCloud hesapları hacklenerek internete sızdırılmıştı. Bu olayın üstünden fazla geçmeden hacklenen ünlülere yeni isimler daha eklendi.

Devam eden hacklenme olayında bu kez ünlü model Lacey Banghard, The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Lauren Cohan, ünlü cosplayer'lar Jessica Nigri ve Holly Willougby ve WWE güreşçisi Kaitlyn'in fazlasıyla 'özel' fotoğraf ve videoları internet ortamına yayıldı.

Peki bu hacklenmeler doğru mu?

Son zamanlarda artan ünlülerin müstehcen içerikli fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla ilgili birçok kişi görüntülerin montajdan ibaret olduğunu ve gerçek olmadığını iddia etse de olayın mağdurlarından olan Emma Watson yaşanan olayı doğrulamış ve yasal olarak haklarını alacağını söylemişti. Aslında Watson'ın bu adımı bir anlamda hacklenme olaylarının doğru olduğunu simgeliyor.