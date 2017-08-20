Qualcomm, Yapay Zeka Firması Scyfer'i Satın Aldı

Yapay zeka alanında çalışmalarını her firma gibi arttıran öncü mobil platform üreticisi Qualcomm, Scyfer adlı yapay zeka firmasını satın aldı.

Qualcomm yapay zeka programını çok çeşitli bir cihaz ordusuna uygulamayı ve hedefini genişletmeyi hedefliyor. Bu hedefe giden yolda Scyfer'i bünyesine katan firma emin adımlarla ilerliyor.

Bir çok firmaya kontrat temelinde yapay zeka sistemi üreten Scyfer, alanında tecrübe ve altyapı sahibi. Firmanın kendi temellerine sahip olması sayesinde Qualcomm için iyi bir tercih haline gelmesi, satın alım sürecini oluşturmuş bulunuyor. Satın alımla ilgili tam miktar paylaşılmamış olsa da paylaşılan bir kaç bilgi mevcut. Scyfer'in çalışanların firmanın merkezi olan Amsterdam'da kalmaya devam edecek. Firmanın kurucu Dr. Max Welling ise University of Amsterdam'da profesör olarak hayatına devam edecek. Satın alımdan sonra firma için değişen en büyük şey şüphesiz QUVA adındaki Amsterdam'da yer alan ortak laboratuvarda Qualcomm çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaları olacak.

Bulut ve cihaz tabanlı yapay zekalalar üzerinde çalışan Qualcomm, bu ikisini birleştirerek çalıştırmak için hamlelerine devam ediyor. En son çıkardığı mobil işlemcisi Snapdragon 835 tabanıyla beraber donanım düzeyinde yapay zekaya adım atan firma, Scyfer'in de bu alandaki tecrübesinden yararlanacak.