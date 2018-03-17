Rusya, 23 İngiliz Diplomat İçin Sınır Dışı Kararı Aldı

Eski Rus casusu Sergei Skipral ve kızının zehirlenmesinden sonra bir hayli gerilen Rusya - İngiltere ilişkileri yeni bir kararla sarsıldı. Rusya, 23 İngiliz diplomatı istenmeyen adam ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de bir bankta bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak zehirlenen ve yoğun bakıma kaldırılan eski Rus casus Sergei Skipral ve kızının durumu ciddiliğini koruyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Britanya Başbakanı Theresa May, eski ajana "Novichok" zehrinin verildiğini ve olayın arkasında Rusya'nın olduğunu resmi olarak ilan etmişti. Bu açıklamanın üstüne açıklama yapan Rusya, iddiaları şiddetle reddetmişti.

Bu sabah erken saatlerde konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'u çağırarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Sınır dışı edilen İngiliz görevlilerin 1 hafta içerisinde Rusya'yı terk etmeleri gerektiği bildirilirken St. Petersburg'a açılması planlanan İngiltere elçiliğinin de açılamayacağı kaydedildi. Rusya'nın ilave yaptırımlar uygulama hakkının da saklı olduğu bildirildi.

Öte yandan dün İngiltere basınında yer alan br habere göre, ülkeye iltica eden muhalif Rus iş adamı 69 yaşındaki, Nikolai Glushkov'un ölüm nedeniyle ilgili cinayet soruşturulması başlatıldı. Glushkov'n "boynunun sıkılması" sebebiyle öldürüldüğü söylendi. Glushkov'un, Putin'e olan muhalifliğiyle bilinen ve 2013 yılında eski eşinin evinin tuvaletinde ölü olarak bulunan Rus iş adamı Boris Berezovski'nin yakın akrabası olduğu biliniyordu