Samsung Galaxy A5 (2017) Batarya Performansında Bir Harika!

Samsung’un geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarından Galaxy A5, tam manasıyla bir batarya performans canavarı çıktı!

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve ülkemizde de satışa çıkan Galaxy A serisinin 2017 model ailesi, gerek tasarım gerek performans gerekse IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunmasıyla dikkat çekmekteydi.

Bu ailenin ortancası olan ve genel olarak en çok tercih edilen versiyonu olarak dikkat çeken Galaxy A5 ise batarya performansı ile ön plana çıkıyor. Phonearena’nın hemen hemen tüm inceleme için aldıkları telefona yapmış olduğu ortak batarya testinde zirveye oynayan A5, 2016 modeline, Samsung’un, Sony’nin HTC’nin amiral gemilerine ve hatta Xperia X Compact ve bataryası ile ünlü Xperia Z3 Compact’tan çok daha iyi bir performans sergiliyor.

11 saat 9 dakikalık performansı ile zirvede yer alan Samsung Galaxy A5 (2017), 2199TL satış fiyatı yüksek gibi dursa da performans olarak fazlasıyla sevdirecek gibi.

Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri