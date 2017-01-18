Samsung Galaxy S7’ye Gelen Android Nougat Güncellemesi Ekranı Full HD’ye Düşürüyor!

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine gelen Android 7.0 Nougat güncellemesi varsayılan ekran çözünürlüğünü Full HD’ye düşürüyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Kore’de başlayıp bugünlerde Avrupa ülkelerine çıkan ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye’ye de gelmesini beklediğimiz Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine gelecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesinden bahsetmiştik.

Birçok yeniliği getiren bu güncellemede ise ufak bir detay ortaya çıktı. Normalde 2K, yani QHD çözünürlüğüne sahip olan S7 ve S7 Edge ekranı bu güncelleme sonrası varsayılan olarak Full HD’ye düşürüldüğü fark edildi.

Tabii bu seçimin hem artısı hem de eksisi bulunuyor. Artısı olarak batarya süresini önemli oranda uzatan 2K yerine Full HD çözünürlüğüne düşürmek, aynı zamanda ekran kalitesinde de bariz düşme anlamına geliyor. Fakat siz bu çözünürlükten memnun kalmayıp “Ben yine 2K (QHD) kullanmak istiyorum” derseniz çözümü de mevcut.

Ayarlar > Ekran > Ekran Çözünürlüğü bölümünden varsayılan olan Full HD’yi tekrar QHD yaparak klasik S7 ve S7 Edge ekran çözünürlüğüne çıkabileceğiniz gibi bataryanızın uzun gitmesi gereken durumlarda tekrar Full HD’ye çekerek batarya süresini uzatabileceksiniz. Hatta HD, yani 720p'ye bile düşürebileceğiniz ekran çözünürlüğü sayesinde bataryaya önemli bir oranda katkı sağlayabilirsiniz.

Eğer güncelleme sonrası ekran çözünürlüğünde sizin için bir değişiklik ya da bir problem yoksa Full HD kullanmanızı tavsiye ettiğimizi de belirtmeden geçmeyelim. Ancak karar size kalmış.