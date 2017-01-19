Samsung Galaxy S8'in Ekran Camına Ait Olduğu Söylenen Görüntüler Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S8’in ekran camına ait olduğu söylenen görüntüler gerçekse, telefon, iki kenarı kavisli bir ekrana sahip olacak demektir.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Telefonun ekran camına ait olduğu söylenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler gerçekse, Samsung Galaxy S8, iki kenarı da kavisli bir ekrana sahip olacak demektir. Bu görüntüler ortaya çıkmadan önce de zaten böyle bir söylentinin ortalıkta dolaştığını da belirtelim.

Bu fotoğrafların gerçeklik payından bahsedecek olursak, fotoğrafları yayınlayan kişi, Samsung’un Polonya’daki Ar-Ge enstitüsüne çok uzak bir köyde ikamet ediyor. Yani bu da bu kişinin, büyük ihtimalle Samsung’da çalışmadığını gösteriyor. Bir diğer ihtimal ise, bu kişinin, Samsung’ta çalışan bir kaynağı olması. Ancak tweet geçmişine bakıldığında bunun pek mümkün olmadığı gözüküyor.

Bu fotoğraflarda görülen nesnelerin ekran camı değil de, ekran koruyucusu olma ihtimali bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer, kavisli kenarlara sahip ekran koruyucuları görmüştük. Bunu destekleyen bir kanıt olarak, iki nesnenin de sol üst köşesinde yer alan ufak çıkıntı, aynı ekran koruyuculardaki gibi çıkartılabilir bir katman olduğuna işaret ediyor. Ya da bunlar gerçekten ekran camları ve bu katman da telefonlara yerleştirilene kadar camların kirlenmesini önlemek için var.