Samsung Galaxy S8 Türkiye saati ile bugün saat 18:00'da tanıtılacak. Aynı zamanda canlı yayın izlemek isteyenler, Samsung'un resmi web sayfası üzerinden lansmanı canlı olarak izleyebilirler.

Samsung için büyük gün geldi çattı. Geçen sene yazın tanıttığı Samsung Galaxy Note 7’nin büyük patlama sorunundan sonra çıkaracağı ilk telefon olan Galaxy S8 ve S8 Plus, bugün tanıtılacak. Peki Samsung Galaxy S8 saat kaçta ve nerede tanıtılacak?

Samsung Galaxy S8 Türkiye saatine göre 18:00’da tanıtılacak, canlı yayını ise yine saat 18:00’da Samsung’un resmi web sayfası üzerinden izlenebilecek. Buraya tıklayarak canlı yayını izleyebileceğinizi belirtelim.

Yayın başlamadan Samsung Galaxy S8’de beklediğimiz şeylerden biraz bahsedelim. Cihazın çerçevesiz bir ekranla çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca Samsung’un yeni kişisel asistanı Bixby’nin kişisel asistan rolünde büyük bir atılım yapmasını umuyoruz ve güvenlik konusunda iris tarayıcının daha önceki telefonlara büyük fark atmasını umuyoruz. Bütün bunların doğruluğunu saatler 18:00’ı gösterdikten sonra öğrenebileceğiz. Sizin Galaxy S8 hakkında ne gibi beklentileriniz var? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.