Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Galaxy S9 reklam filmi ile dikkatleri üzerine toplayan Samsung, bu kez de QLED televizyon reklamı ile çok konuşulacağa benziyor.

Reklam filmleri, zaman zaman umulmadık eleştirilere maruz kalarak başarısız bulunsa da genel anlamda oldukça önemli. Hele de yenilikçi ve yaratıcı bir reklam filmi yapılabilirse, bu reklamlar marka için oldukça büyük bir etki yaratabiliyor. Samsung da önümüzdeki haftasonu itibariyle ilgi çekici bir reklam filmi yayınlamaya hazırlanıyor.

İngiltere'de izlenecek olan reklam filmi, #TVblackout başlığı ile yayınlanacak ve milyonlarca ekran aynı anda 'bozulmuşçasına' kararacak. İlk 20 saniyede televizyon ekranı parazitlenip kararmaya başlayacak ve sonrasında 6 saniye süren bir karanlık olacak. Ardından ekranda 'Bu sizin TV ekranınız…Çoğu zaman içinde hiçbir şey olmayan bir boşluk' yazısı belirecek ve sonrasında Samsung, QLED ve Ambiyans Mod'lu yeni televizyonunun tanıtımına geçecek.

Reklam filmi 18 farklı kanalda eş zamanlı olarak 10 gün boyunca yayınlanacak. Reklamın yayınlanacağı yapımlar ise Şampiyonlar Ligi finali, Simpsonlar gibi İngiltere'de en çok izlenen programlar arasından seçilmiş ve böylece oldukça geniş bir kitle reklam filmini görecek. Oldukça başarılı bir pazarlama hamlesi olarak görülen reklam, Solo: A Star Wars Story gibi yüksek izleyici beklentisi olan filmlerden önce de gösterilecek.