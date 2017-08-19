Şehir İçi Ulaşımda Otobüse Alternatif: Elektrikli Kaykay

Elektrikli araçların kalitesinin ve güçlerinin artmasıyla beraber günlük hayatımızda kullanım alanları da gittikçe arttı.

Metropol şehirlerde sık sık görülür olan elektrikli kaykaylar, yokuş yukarı son hızda çıkan insanlar halinde karşımıza çıkıyor. Yeni nesil kaykaylar, tüm günün yolculuğuna yetecek gücü tek şarjda barındırıyor ve hızlı bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Üzerinde sizi taşıyacak olan katmanları 12mm civarında kalınlığa sahip olan bu araçlar, çok katmanlı ahşaptan yapılarak esnek ve dayanıklı hale getiriliyor. Motor gücü olarak çok çeşitli modeller bulunurken 400-Watt'lık bir motor, sizi en fazla 20 KM/saat hıza ulaştırabilirken enerji tüketiminde de denge sağlayarak gün boyu şarjın bitmesini engelleyecektir.

Bu ürünlerin ortak noktası olarak akıllı telefon üzerinden kontrol edilmeleri hem bir avantaj, hem de bir dezavantaj teşkil etmekte. Avantajlı yanı herhangi bir buton kullanmadan ve kaykaydan inmeden telefonunuzla aracın hızını kontrol edip fren yapabilirsiniz. Dezavantajı ise kaykayı temelde bir ulaşım aracı olarka kullanacağınız için telefonunuzun şarjının bitmesi durumunda kaykayı kontrol edemez hale geldiği için ulaşım aracınız işe yaramaz bir ağırlık haline geliyor.

İnternet üzerinde kısa bir araştırma sonrasında bir çok seçenek bulabileceğiniz elektrikli kaykaylar, çok geniş bir fiyat spektrumunda bulunabilir halde.