Silah Olarak Kullanılan Drone'ların Belalısı: Drone Savar

Artık amacından saparak terörizme hizmet etmeye başlayan drone'ları ortadan kaldıracak ve İzmirli firma HARP Ar-Ge tarafından geliştirilen Drone Savar V4 ile tanışın.

Drone’lar son zamanlarda yüksek erişilebilirlik ve düşük maliyetleri sebebi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kolluk kuvvetleri yanı sıra, ticari, hobi hatta terörizm maksatları ile uçuşlar icra edilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde küçük bir alan kaplayan drone’lar, yüksek uçuş irtifaları sebebi ile tabanca ve tüfekler ile vurulması zor hedeflerdir. Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi sakıncaları beraberinde getirmektedir. Drone Savar, drone’lara yüksek hızda elektronik harp teknolojisi uygulamaktadır. Elektromanyetik saldırıya maruz kalan Drone’lar komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek etkisiz hale getirilmektedirler. İnsan sağlığı ve çevre güvenliğine zararı bulunmaması, sessiz ve hızlı bir sonuç üretmesi sebebi ile Drone Savar, drone ile mücadelede etkin bir çözüm sunmaktadır.

Drone’lar komuta kontrol ve görüntü aktarma ve GPS/Glonass uydularına bağlanmak için 3 ayrı frekansta çalışmaktadırlar. Üretilen drone’ların %99’ u 2.4 Ghz ve 5.8 Ghz frekans bantlarını görüntü aktarma ile aynı zamanda uzaktan kontrol amacı ile kullanmaktadır. Ayrıca Gps/Glonass uyduları ile bağlantı kurarak koordinat bazlı uçuşlar gerçekleştirmektedirler.

Drone Savar elektromanyetik silahı 2.4 Ghz, 5.8 Ghz ve GPS/Glonass frekans bantlarında aynı anda yüksek güçte elektronik harp uygulamaktadır. Üretilen güçlendirilmiş karıştırma frekansları ilgili frekans bantlarında odaklanmış RF antenlere iletilerek hedefe kayıpsız olarak aktarılmaktadır.

Drone Savar ile vurulan drone’lar uzaktan kumanda ve gps uyduları ile bağlantılarını kaybederek oldukları noktaya iniş yaparak ele geçirilmektedir.

Bu arada biz de bu silahın ilk versiyonunun videosunu çekmiştik onu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ayrıca bu silahın yeni versiyonu hakkında bilgi almak için HARP Ar-Ge'nin websitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.