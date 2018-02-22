Dijital dünyada her şeyin bir açığı vardır. Dünyanın en büyük çevrim içi müzik platformlarından Spotify’daki bir açık, Bulgaristanlı bir kullanıcıyı milyoner yaptı.

Bulgaristan’da yaşayan ve resmi kanallar tarafından kimliği açıklanmayan bir içerik yayıncısı, yasal olarak telif haklarına sahip olduğu müzikleri Spotify’ın bir açığı sayesinde milyon dolarlara dönüştürdü.

Elindeki parçaları Spotify üzerinden yayınlayan içerik üreticisi yazılım botları kullanarak, şarkıların sürekli oynatılmasını sağlayacak binlerce sahte hesap üretti. Bu sayede Spotify’ın ödeme sisteminden milyonlarca TL gelir elde etti.

Son 4 aydır bu şekilde para kazanan yayıncı, Spotify’ın şarkıların her çalındığında telif hakkı sahibine ücret ödediği sistemi bir nevi hackledi. Geçen 4 ayın sonunda yaklaşık olarak 3 milyon dolar, yani 11.3 milyon TL para kazandı. Üstelik sadece iki adet şarkı listesiyle bu rakama ulaştı.

Listelerinde yarattığı sahte trafik yoğunluğu büyük plak şirketlerinin dikkatini çekmeye başladı ve yapılan şikayetler sonucunda Bulgar yayıncı yakalandı.

İşte o şüpheli çalma listelerinden birisi:

Spotify, çalma listelerinin içerik sahiplerine her hafta düzenli olarak hak edişlerini gönderen bir ödeme sistemine sahip. Durup dururken en çok oynatılan listeler arasında yer alan sıradan bir içerik listesinin durumu da göze batınca, arkasındaki isim yakayı ele verdi. Düşük abone sayısı olmasına rağmen bu kadar yüksek tıklanmaya ulaşması durumu ilginç yapan bir diğer etmendi.

Spotify, olayın ardından gereki yazılımsal düzenlemelerle sistemi iyileştirmek için harekete geçti. Şirket birden fazla önlemle içerik üreticilerinin adil bir şekilde gelir elde etmeleri için çalışıyor.