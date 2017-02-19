Snapchat'ten Kullanım Kılavuzu Niteliğinde Bir Video

Snapchat’in sahibi olan Snap Inc. şirketi, karmaşık bir kullanıcı arayüzü olan uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatan bir video yayınladı.

Snapchat’in kullanımının biraz zor olduğunu herhalde birçok kişi kabul edecektir. Öyle ki, Snapchat uygulamasının sahibi olan Snap Inc., bu ayın başında halka arz başvurusunun belgelerini yayınladığında uygulamanın karmaşık kullanıcı arayüzü, yatırımcılar için risk faktörlerinden biri olarak gösterildi.

Bunun üzerine Snap Inc., geçtiğimiz cuma günü Snapchat’i kullanmakta zorluk yaşayan kullanıcılar ve potansiyel Snapchat kullanıcılarına yönelik olarak kullanım kılavuzu niteliğinde bir video yayınladı. “Snapchat Product Overview” (Snapchat Ürün Tanıtımı) başlıklı video yaklaşık olarak 8,5 dakika sürüyor. Uygulamanın nasıl kullanıldığının ayrıntılı olarak açıklandığı videoda video kaydının nasıl yapıldığı, lenslerin ve coğrafi filtrenin (geofilter) nasıl kullanıldığı gibi konular anlatılıyor.

Snap Inc.’ın internet sitesinde yayınlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.