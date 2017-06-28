Son TouchWiz Güncellemesiyle Galaxy S8'deki Kasma Çözüldü

Samsung Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları tarafından rapor edilen arayüzdeki takılmalar son TouchWiz Launcher güncellemesiyle çözüldü.

Samsung'un 2017 yılı baba telefonları olan Galaxy S8 ve S8+ kullanıcılarından arayüzdeki akıcılık ve takılmalarla ilgili bazı şikayetler alıyordu.

Telefonların ilk çıktığı günlerden beri bulunan bu sıkıntılar, sonunda Samsung tarafından TouchWiz Launcher güncellemesiyle çözüldü. Güncelleme performans geliştirmeleri yanında beyaz duvar kağıtlarında simgelerin görünürlüğünü arttıracak bazı güncellemeler de içeriyor.

Galaxy S8 kullanıcıları tarafından güncelleme sonrası gözle görülür performans artışı olduğuna dair yorumlar alınıyor. Eğer siz de bahsettiğimiz cihazlardan birine sahipseniz alttaki linkten uygulamanızı güncelleyerek deneyiminizi geliştirebilirsiniz.