Sosyal Medyada Enteresan Gündem: Apartmandaki Çıplak Adam

Gün geçmiyor ki sosyal medya enteresan, nedeni açıklanamaz, saçma bir olaya ev sahipliği yapmasın.

Bugün sosyal medyanın gündeminde son derece ilginç bir olay vardı. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görsel ile başlayan olayda, kim olduğu bilinmeyen bir adam apartmanda çıplak şekilde dolaşarak kapıları çalıyordu.

İlk önce evin bahçesinde alkolün etkisi ile çimlere yatmış birini görüntüleyen Twitter kullanıcısı, daha sonrasında ise aynı genç, çıplak bir şekilde apartmanda beliriyor ve önce onu sosyal medyaya taşıyan arkadaşın karşı komşusunun kapısına, sonrasında da söz konusu arkadaşın kapısına dayanıyor.

Çıplak arkadaşımızın ne sebeple apartmanda öyle gezdiğine dair net bir şey bilemiyoruz.

Fakat sosyal medyada bu ilginç olaya gelen tepkiler oldukça eğlenceli.

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