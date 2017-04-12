United Airlines'e Sosyal Medyada Milyonlarca Dolarlık Darbe!

Son 3-4 günün en çok konuşulan şirketlerinden olan United Airlines ve geçtiğimiz pazar günü yaşanan gelişmeler, şirketin hisse senetlerine birkaç günde milyonlarca dolar değer kaybettirdi.

Her zaman söylüyoruz, sosyal medya tahmin edilenden çok daha güçlü bir platform diye. Bu sebeple özellikle de isim yapmış büyük firmalar, sırf buraya malzeme olmamak için çok daha dikkatli olmak zorundalar. Gerçi United Airlines için artık çok geç, fakat bu yaşananların diğer tüm şirketler için bir örnek teşkil etmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Geçtiğimiz hafta sonu yaşananları duymayanınız kalmamıştır, bugün ise o olayın üzerine tüy dikercesine şirketin CEO’sunun skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar birleşince az önce bahsettiğimiz sosyal medyanın gücü ortaya çıktı ve kullanıcıların bitmek bilmeyen tepkileri, şirketin hisselerinin bir günde (geçtiğimiz salı) %4.4 değer kaybetmesine sebep oldu. Bu da takriben 1 milyar dolar gibi bir rakama denk geliyor.

Şirketin CEO’su Oscar Munoz, bu sefer artık samimiliği pek inandırıcı gelmiyor olsa da ikinci bir açıklamayla özür diledi. Bu özür, havayolu şirketinin biraz daha toparlanmasını ve günü %1 değer kaybıyla (250 milyon dolar) kapatmasını sağladı.

CEO’nun skandal mektubunun ardından geri adım atması için 2 bin online imza toplanmış, bu gelişme Çin sosyal medyasında da büyük ses getirmişti. Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da yalnızca bu olayla ilgili 480 milyon kullanıcı yorumda bulunmuş.