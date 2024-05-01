Pek çok hayvanın birbirinden farklı cinsleri var. Örneğin köpeklerin 400’den bile fazla! Peki biz insanlarda neden böyle bir “cins” durumu yok?

İnsanlar olarak, hayvanlarda gördüğümüz çeşitlilik gibi farklı cinslere sahip değiliz. Evet, ırklar var fakat buna cins diyemeyiz.

Bizde neden hayvanlardaki gibi cinsler olmadığını anlamak için ilk insanlardan başlayarak diğer hayvanlardan ayrılan yaşam koşullarımızın ilginç derinliklerine inmemiz gerek.

İlk olarak biraz geçmişe gitmekte fayda var.

İlk hominidler (büyük insansı maymunlar), yaklaşık 5 milyon yıl önce maymunlardan evrimleşti. Homo sapiens ise bir tür olarak evrimimizin çoğunu birlikte geçirdiğimiz Doğu Afrika’da, 150.000-200.000 yıl öncesine kadar ortaya çıkmadı.

Türümüz, Afrika'yı ilk kez yaklaşık 50.000-100.000 yıl önce terk etti ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Hepimiz bu son Afrikalı atalarımızın soyundan geliyoruz. Çoğu hayvanın aksine, nispeten genç bir türüz ve son derece hareketliyiz. Dolayısıyla başka cinslere ayrılmamız pek olası değil çünkü alt türlere ayrılmak için en önemli faktörler; izolasyon ve zaman.

Diğer birçok hayvan türü çok daha uzun süredir var.

Diğer hayvanlar, genetik varyantları biriktirmek için çok daha fazla fırsata sahiplerdi. Örneğin penguenlerin, insanlardan iki kat daha fazla genetik çeşitliliği var! Yaşayan en yakın akrabamız olan şempanze bile en az birkaç milyon yıldır yaşıyor ve Gomba'daki bir grup şempanzede, tüm insan türünden daha fazla genetik çeşitlilik bulunuyor.

Köpekler gibi evcilleştirilmiş hayvanların bu kadar cinsi olmasının sebebi ise laboratuvar ortamı altında yapay yollarla yeni cinsler üretmemiz. Öte yandan insanlar olarak biz, geniş çapta birbirimize karıştık. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak; birçoğumuzun geçmişinde ister İzlandalı olsun ister Kürt, pek çok farklı genetik çeşitlilik var. Bir nevi cins gibi aslında.

İnsanlar olarak tek bir coğrafyayla sınırlı değiliz.

Hayvanlar; nehirler, dağlar, buzullar gibi coğrafi özelliklerle sınırlı. Bu nedenle izole olmaları çok daha kolay. Öte yandan insanlar, kolay bir şekilde ortama uyum sağlıyor ve tek bir coğrafyayla sınırlı değiller. Göç ediyoruz, savaşlar oluyor, ticaret var… Bu nedenle genetik çeşitliliğin artması için sınırlı bir alan ile uzun bir zamana sahip olamıyoruz ve cins geliştiremiyoruz.

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