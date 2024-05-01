Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki operasyonlarını sonlandırma kararı alan Getir'in kurucusu Nazım Salur'un şirket içi toplantıda yaptığı duygusal konuşma ortaya çıktı.

Bir dönem alanında Avrupa'nın 1 numarası olmayı amaçlayan teslimat hizmeti Getir, Türkiye pazarına odaklanmak üzere Avrupa'daki operasyonlarına son verme kararı almıştı. Getir, pazartesi gününden itibaren Avrupa'daki bütün faaliyetlerini sonlandıracak. Bu durum, yaklaşık 800'ü sürücü olan 1200 çalışanın işsiz kalacağı anlamına geliyor.

Getir'in kurucusu Nazım Salur ve oğlu Turancan Salur, çekilme kararını pazartesi günü şirket içinde gerçekleştirilen bir konferans görüşmesinde değerlendirdi. Salur'un konuşması oldukça duygusal oldu.

"Benim için çok üzücü bir gün"

Nazım Salur sözlerine "Getir için üzücü bir gün, iyi haberlerim yok" diye başlarken, zorlu piyasa koşulları nedeniyle yurt dışı pazarlardan çekileceklerini duyurdu. Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Salur, "Orada sürdürülebilir ve iyi bir kâr elde etmek için elimizden geleni yaptık. Ama ne yazık ki bunu başaramadık ve ilerleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Benim için çok üzücü ve zor bir gün. Biz kurucuyuz. Yeni mağazalar açmayı ve çalışanlar almayı seviyoruz. Hizmetlerimizi dünya çapında giderek daha fazla müşteriye sunmayı seviyoruz." diyen Salur, çekilme kararının nedeni olarak ise piyasa koşullarını ve yatırımcı iklimini gösterdi.

Salur ayrıca çalışanlarına veda ederken "Hepiniz çok çalıştınız ve sadık çalışanlardınız. Yaptığınız her şey için kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Normalde daha uzun konuşurum ama özür dilemekten başka ne diyeceğimi bilemiyorum." ifadesini kullandı.