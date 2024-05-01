Türkiye'de "İş var ama gençler iş beğenmiyor yeğenim." lafını mutlaka duymuşsunuzdur. Evet doğru iş var ancak gençler gerçekten iş beğenmemezlik mi yapıyor yoksa işin içinde bir bit yeniği mi var?

Özellikle son yıllarda hem iş arayanlar hem de işverenler oldukça zorlu bir durumla karşı karşıya. İş arayan iş bulamazken işveren de işçi bulamıyor.

Peki ama ikisi de birbirine ters değil mi? Aslında evet, ters. Bu durumu anlamak için işin iç yüzüne bakmakta fayda var.

TÜİK verilerine göre 2023'te 3 milyon 424 bin kişi işsizdi.

İlk olarak bir şirketin çaresiz durumda olduğunu göstermek, bireyin çaresiz olduğunu göstermekten daha kolaydır.

Amazon gibi dev şirketlerin de dâhil olduğu bu durum, yüksek personel devir oranları ve sürekli olarak aynı pozisyonlar için işe alım yapılmasıyla daha da karmaşık hâle geliyor.

Şirketler her yıl devasa miktarda işe alım yapmasına rağmen, çalışanların büyük bir kısmının 90 gün içinde ayrılması anlamına geliyor.

Bu döngü devam ederken açık pozisyonların sürekli olarak piyasada kalması, iş arayanlar için kafa karıştırıcı bir tablo oluşturuyor.

İş arayanlar için de durum hiç kolay değil.

Bir iş ilanı bulmak, işsizlik kriterlerini karşılayan birini bulmaktan çok daha basit. Resmî işsiz sayısı, çok dar bir tanıma dayanıyor ve iş arayan ama teknik kriterleri karşılamayan milyonlarca insanı dışarıda bırakıyor.

Yani gerçek iş piyasası çok daha karmaşık ve erişilmesi zor diyebiliriz. Üstelik iş piyasasında bir başka büyük sorun da "hayalet işler" olarak biliniyor.

Peki nedir bu hayalet işler? Bunu, şirketlerin gerçekten doldurmayı planlamadıkları pozisyonları ilan etmeleri durumu olarak tanımlayabiliriz.

Şirketler bu stratejiyi, yetenek havuzlarını oluşturmak, rakipleri hakkında bilgi toplamak ve yatırımcılara büyüdüklerini göstermek için kullanıyor. E hâliyle pek çok işsiz de alım yapılmayacak şirketler için saatlerini boşa harcıyor.

Özellikle bu durumu LinkedIn ve Indeed gibi platformlarda sıkça görüyoruz.

ChatGPT'ye göre "umut satmak" sözünün görselleşmiş hâli.

Platformda bu "taktik" o kadar çok kullanılıyor ki pek çok kişi yakınıyor diyebiliriz. Aslında bu olayı çoğu şirket, unutulmamak için de yapıyor.

Yani birnevi kendi reklamlarını yaparak sürekli gündemde kalmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Özellikle her ay en az 2 defa ilan açarak deyim yerindeyse umut satıyorlar.

Sonuç olarak şirketler, en iyi yetenekleri çekmek ve tutmak için sürekli olarak stratejilerini değiştirirken; iş arayanlar, hayal kırıklığına uğrayarak kendi yollarını bulmaya çalışıyor.

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